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- Киев
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В Киеве на Подоле на известного американского документалиста упал балкон: появилось видео
В результате падения балкона американец получил травму.
В Подольском районе Киева в четверг, 29 мая, на гражданина Соединенных Штатов Америки упал балкон. Иностранец приехал в Украину документировать войну.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«В Подольском районе на гражданина США, приехавшего в Украину документировать войну упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома», — проинформировал он.
К сожалению, в результате инцидента мужчина получил травму.
«Это не враждебная атака, а следствие многолетнего бездействия», — сказал Ткаченко.
Также чиновник отметил, что власть предоставит всю помощь, а впоследствии должен состояться «серьезный разговор» с районными управляющими компаниями.
Пострадавшим оказался известный американский журналист-документалист Крис Уолтерс. Он работает в Украине и освещает преступления России против нашего государства.
Напомним, полиция Киева искала «Карлсона», который надстроивл целый этаж.