В Киеве на Подоле на известного американского документалиста упал балкон: появилось видео

Американский журналист-документалист Крис Уолтерс / © скриншот с видео

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В Подольском районе Киева в четверг, 29 мая, на гражданина Соединенных Штатов Америки упал балкон. Иностранец приехал в Украину документировать войну.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«В Подольском районе на гражданина США, приехавшего в Украину документировать войну упал балкон. Прямо перед входом в подъезд многоквартирного дома», — проинформировал он.

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К сожалению, в результате инцидента мужчина получил травму.

«Это не враждебная атака, а следствие многолетнего бездействия», — сказал Ткаченко.

Также чиновник отметил, что власть предоставит всю помощь, а впоследствии должен состояться «серьезный разговор» с районными управляющими компаниями.

Пострадавшим оказался известный американский журналист-документалист Крис Уолтерс. Он работает в Украине и освещает преступления России против нашего государства.

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Дата публикации 14:37, 29.05.25 Количество просмотров 10 В Киеве на гражданина США, который приехал в Украину документировать войну, упал балкон

Напомним, полиция Киева искала «Карлсона», который надстроивл целый этаж.