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- Киев
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Нападение на ТЦК в Вишневом: во время проверки документов распылили газ
Мужчина распылил газ в лицо военнослужащему РТЦК в Вишневом под Киевом.
В Вишневом Киевской области во время проверки военно-учетных документов 27-летний мужчина распилил газ в лицо военного ТЦК.
Об этом передает пресс-служба Киевского областного ТЦК и СП.
Инцидент произошел утром 29 мая 2025 года.
Нападение было совершено на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК. Военные ТЦК вместе с полицейскими проверяли военно-учетные документы. Как вдруг, 27-летний гражданин распилил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему РТЦК.
Нападавшего задержали. Проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании нападающему меры пресечения.
Напомним, что в Черниговской области мужчина напал с ножом на работника ТЦК в помещении военкомата.