В Киеве исчез свет сразу в нескольких районах: что известно об аварии

Нет света в Киеве / © Associated Press

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В трех районах Киева частично исчез свет из-за аварии. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Отключение света в Киеве: что известно об аварии

Без электроэнергии осталась часть Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

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«Киев: из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение», — сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В ДТЭК пока не сообщили, что именно вызвало аварию, сколько потребителей остались без электроэнергии и когда планируют завершить ремонтные работы.

Напомним, ранее мы писали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в Украине защищена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях. По его словам, повреждение энергообъектов и недостаточная защита подстанций затрудняют передачу электроэнергии в Киев и другие регионы.

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