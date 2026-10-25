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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве исчез свет сразу в нескольких районах: что известно об аварии

В трех районах Киева из-за аварии частично исчез свет. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Нет света в Киеве

Нет света в Киеве / © Associated Press

В трех районах Киева частично исчез свет из-за аварии. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Киеве: что известно об аварии

Без электроэнергии осталась часть Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

«Киев: из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение», — сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В ДТЭК пока не сообщили, что именно вызвало аварию, сколько потребителей остались без электроэнергии и когда планируют завершить ремонтные работы.

Напомним, ранее мы писали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в Украине защищена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях. По его словам, повреждение энергообъектов и недостаточная защита подстанций затрудняют передачу электроэнергии в Киев и другие регионы.

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