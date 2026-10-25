- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве исчез свет сразу в нескольких районах: что известно об аварии
В трех районах Киева из-за аварии частично исчез свет. Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения.
В трех районах Киева частично исчез свет из-за аварии. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве: что известно об аварии
Без электроэнергии осталась часть Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.
«Киев: из-за аварии в части Голосеевского, Соломенского и Шевченковского районов отсутствует электроснабжение», — сообщили в ДТЭК.
В компании отметили, что специалисты уже работают на месте, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
В ДТЭК пока не сообщили, что именно вызвало аварию, сколько потребителей остались без электроэнергии и когда планируют завершить ремонтные работы.
Напомним, ранее мы писали, что народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что в Украине защищена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях. По его словам, повреждение энергообъектов и недостаточная защита подстанций затрудняют передачу электроэнергии в Киев и другие регионы.