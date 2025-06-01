Ночная массированная атака на Киевщину: в КОВа рассказали о последствиях (фото)

Россия ежедневно атакует Украину «Шахедами» / © ТСН

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В ночь на 31 мая российские войскасовершили очередную массированную атаку на Киевщину, применив комплексную тактику с использованием беспилотников, крылатых и баллистических ракет.

Об этом сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram.

Противник продолжает наращивать количество ударных БпЛА в своих попытках атаковать мирные украинские города и села.

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Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны в области был сбит ряд вражеских воздушных целей. В частности, подразделение «Чистое небо» — Силы беспилотных систем — сообщило об успешном перехвате 15 вражеских дронов этой ночью. Операция по выявлению и уничтожению угроз с воздуха продолжается.

К счастью, жертв среди мирного населения нет. Ударов по объектам критической инфраструктуры также удалось избежать — система обороны сработала слаженно и вовремя.

Однако в результате атаки в Белоцерковском районе повреждения получили десять частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли. Владельцам домов будет предоставлена вся необходимая помощь для ликвидации последствий обстрела.

Сейчас оперативные службы работают на местах поражения, фиксируя повреждения и осуществляя первоочередные восстановительные работы. Воздушная тревога еще продолжается — власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не пренебрегать правилами безопасности.

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Ситуация под контролем. Украинские силы обороны продолжают защищать небо над Киевщиной и всей страной.

Напомним, в ночь на 1 июня 2025 года Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны «Shahed», баллистические ракеты и, вероятно, крылатые ракеты.