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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1309
Час на прочитання
1 хв

У Києві сталася маcштабна пожежа: що горить

Наразі причини загоряння встановлюються.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

У Дарницькому районі Києва на вулиці Маслівка горить приватний будинок.

Про це повідомили для ТСН власні джерела у ДСНС Києва.

Рятувальники вже працюють на місці події. Площа пожежі поки уточнюється.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Нагадаємо, у Києві розпочнеться суд над 46-річною вихователькою приватного дитячого садочка, яка через недбалість допустила падіння дворічного хлопчика зі сходів. Внаслідок інциденту дитина дістала важку черепно-мозкову травму.

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з можливим обмеженням у професійній діяльності до трьох років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1309
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