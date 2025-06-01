У Києві сталася маcштабна пожежа: що горить

Пожежа / © ТСН.ua

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У Дарницькому районі Києва на вулиці Маслівка горить приватний будинок.

Про це повідомили для ТСН власні джерела у ДСНС Києва.

Рятувальники вже працюють на місці події. Площа пожежі поки уточнюється.

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Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Дата публікації 22:07, 01.06.25 Кількість переглядів 34 Пожежа на Осокорках: горить приватний будинок у Дарницькому районі Києва

Нагадаємо, у Києві розпочнеться суд над 46-річною вихователькою приватного дитячого садочка, яка через недбалість допустила падіння дворічного хлопчика зі сходів. Внаслідок інциденту дитина дістала важку черепно-мозкову травму.

Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з можливим обмеженням у професійній діяльності до трьох років.