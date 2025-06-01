- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1309
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві сталася маcштабна пожежа: що горить
Наразі причини загоряння встановлюються.
У Дарницькому районі Києва на вулиці Маслівка горить приватний будинок.
Про це повідомили для ТСН власні джерела у ДСНС Києва.
Рятувальники вже працюють на місці події. Площа пожежі поки уточнюється.
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Нагадаємо, у Києві розпочнеться суд над 46-річною вихователькою приватного дитячого садочка, яка через недбалість допустила падіння дворічного хлопчика зі сходів. Внаслідок інциденту дитина дістала важку черепно-мозкову травму.
Їй загрожує до 5 років позбавлення волі з можливим обмеженням у професійній діяльності до трьох років.