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В Святошинском районе Киева произошла смертельная стрельба. Правоохранители уже выясняют все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.

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По предварительным данным полиции, на улице между мужчиной возник внезапный конфликт. В ходе спора один из участников получил пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов.

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В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших погиб на месте. Другого мужчину с травмами срочно госпитализировали, пока медики оказывают ему необходимую помощь.

Стрельца удалось оперативно задержать.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа и профильные службы для установки всех деталей трагедии.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, устроивший стрельбу с балкона многоэтажки. Киевлянин, как выяснилось, находился в нетрезвом состоянии.

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