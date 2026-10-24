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- Киев
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В Киеве мужчина открыл стрельбу: есть погибший и раненый — первые детали
В Святошинском районе Киева во время конфликта между мужчинами один из участников открыл огонь из травматического оружия, в результате чего один человек погиб, а другой госпитализирован.
В Святошинском районе Киева произошла смертельная стрельба. Правоохранители уже выясняют все обстоятельства произошедшего.
Об этом сообщила полиция Киева в Telegram.
По предварительным данным полиции, на улице между мужчиной возник внезапный конфликт. В ходе спора один из участников получил пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону своих оппонентов.
В результате полученных огнестрельных ранений один из пострадавших погиб на месте. Другого мужчину с травмами срочно госпитализировали, пока медики оказывают ему необходимую помощь.
Стрельца удалось оперативно задержать.
На месте инцидента работают следственно-оперативная группа и профильные службы для установки всех деталей трагедии.
Напомним, в Киеве задержан мужчина, устроивший стрельбу с балкона многоэтажки. Киевлянин, как выяснилось, находился в нетрезвом состоянии.