Убийства, кражи, разбои: какие районы Киева лидируют по преступлениям

Киев / © Pixabay

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Самым опасным районом Киева по количеству уголовных правонарушений в период с 2020 по 2025 год стал Днепровский. За это время здесь зафиксировали 7 155 преступлений по пяти наиболее распространенным статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство, воровство, грабеж, разбой и хулиганство.

Об этом пишет «Украинская правда».

Абсолютное большинство правонарушений в Днепровском составляют кражи — 6460 случаев, что является самым высоким показателем среди всех районов столицы. Также здесь зафиксировали 443 грабежа, 45 разбоев, 53 умышленных убийства и 154 случая хулиганства.

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Особенно критичным был 2020 год, когда в районе произошло больше всего краж (1717) и грабежей (246). В том же году район вошел в тройку «лидеров» по количеству разбоев — 20 случаев.

На втором месте по количеству преступлений — Святошинский район с 6272 уголовными правонарушениями, из которых 5826 — это кражи. Здесь также зафиксировано больше случаев разбоя среди всех районов Киева — 58.

В пятерку самых криминальных вошли также Шевченковский (6 216 преступлений), Дарницкий (6 096) и Деснянский (5 642). Наивысшее количество умышленных убийств в этой группе имеет Деснянский район — 50 случаев.

Самый низкий уровень преступности показал Печерский район. За пять лет здесь зафиксировали только 3 389 уголовных правонарушений — меньше всего в городе. В частности, в первой половине 2025 года в Печерском районе зафиксировали только 92 преступления: 73 воровства, 14 случаев хулиганства, 5 грабежей и ни одного разбоя или убийства.

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Для сравнения, в Голосеевском районе за этот же период втрое больше преступлений (256).

Напомним, в Киеве таксист отказался везти парня и его друзей из-за лака на ногтях. Конфликт произошел между таксистом и Олегом Максимяком — помощником народной депутат Марии Мезенцевой.