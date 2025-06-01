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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киевской области работают силы ПВО: опасность высокая

Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях отбоя тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © Associated Press

На Киевщине в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА . Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.

  • Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

  • Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Также в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом добавляют в сообщении в Киевской МВА .

  • Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги.

  • Комбинированная атака продолжается.

  • Опасность остается высокой.

  • Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.

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