В Киевской области работают силы ПВО: опасность высокая

ПВО / © Associated Press

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На Киевщине в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА . Силы ПВО работают по целям.

Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Также в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом добавляют в сообщении в Киевской МВА .

Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги.

Комбинированная атака продолжается.

Опасность остается высокой.

Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.