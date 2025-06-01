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- Киев
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В Киевской области работают силы ПВО: опасность высокая
Жителей Киева призывают оставаться в укрытиях отбоя тревоги.
На Киевщине в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА . Силы ПВО работают по целям.
Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Также в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом добавляют в сообщении в Киевской МВА .
Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги.
Комбинированная атака продолжается.
Опасность остается высокой.
Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.