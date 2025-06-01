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- Киев
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В Киеве гремят взрывы — город атакуют россияне
В столице в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Сегодня, 1 июня, в Киеве раздаются взрывы — работает ПВО на Оболони.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко
«Атака ударных БпЛА продолжается. В столице, на Оболони, работает ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях!» — написал он.
Напомним, в ночь на 1 июня 2025 года Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны «Shahed», баллистические ракеты и, вероятно, крылатые ракеты.
Воздушная тревога раздавалась в центральных, южных и северных областях в течение нескольких часов. Местные власти сообщают о взрывах, вызванных работой ПВО.