Киев под атакой / © Associated Press

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Сегодня, 1 июня, в Киеве раздаются взрывы — работает ПВО на Оболони.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко

«Атака ударных БпЛА продолжается. В столице, на Оболони, работает ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

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Напомним, в ночь на 1 июня 2025 года Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны «Shahed», баллистические ракеты и, вероятно, крылатые ракеты.

Воздушная тревога раздавалась в центральных, южных и северных областях в течение нескольких часов. Местные власти сообщают о взрывах, вызванных работой ПВО.