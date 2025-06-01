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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2205
Время на прочтение
1 мин

В Киеве гремят взрывы — город атакуют россияне

В столице в воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Киев – под атакой

Киев под атакой / © Associated Press

Сегодня, 1 июня, в Киеве раздаются взрывы — работает ПВО на Оболони.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко

«Атака ударных БпЛА продолжается. В столице, на Оболони, работает ПВО. Вражеские БпЛА еще заходят на город. Находитесь в укрытиях!» — написал он.

Напомним, в ночь на 1 июня 2025 года Россия совершила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны «Shahed», баллистические ракеты и, вероятно, крылатые ракеты.

Воздушная тревога раздавалась в центральных, южных и северных областях в течение нескольких часов. Местные власти сообщают о взрывах, вызванных работой ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
2205
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