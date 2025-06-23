Масований обстріл Києва: зросла кількість постраждалих

Атака на Київ 23 червня

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Росія 23 червня влаштувала масований обстріл Києва. Через атаку зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Так, відомо вже про 31 потерпілу людину.

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«Станом на 11:00 в Києві зросла кількість постраждалих до 31 людини», — констатував посадовець.

Пошукова-рятувальна операція продовжується.

Атака РФ на Київ: головне

Російські війська в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. Ворог залучив як ударні безпілотники, так і балістичні й крилаті ракети. Є жертви, потерпілі та руйнування.

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки:

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у Шевченківському районі, який цієї ночі постраждав найбільше, було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинули шестеро людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штабу, де правоохоронці приймають звернення громадян;

у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр;

у Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, потерпілих;

у Соломʼянському районі наслідки атаки на щонайменше п’яти локаціях. Зокрема, зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. У двоповерховій будівлі спорткомплексу КПІ розташовуються, зокрема басейн, зали гімнастики, аеробіки тощо. Значна кількість вибитих вікон;

у Святошинському районі наслідки атаки на щонайменше чотирьох локаціях. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу поруч із житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення. Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року. Частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин» та зруйновано зупинку біля неї.

Відомо про 6 загиблих. Ще 25 людей постраждали, і цифра може зрости.

«Наразі маємо дані 25 постраждалих. Це в тому числі четверо дітей. Вісім постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському. По загиблих — шестеро», — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

У Шевченківському районі Києва під завалами можуть перебувати троє людей.