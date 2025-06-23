Масована атака по Києву: у столиці зросла кількість постраждалих, серед них є діти

Наслідки обстрілу Києва 23 червня / © ДСНС

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Надходить інформація про зростання кількості постраждалих внаслідок російської атаки по Києву. Наразі їх 25.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

«Наразі маємо дані 25 постраждалих. Це в тому числі четверо дітей. Вісім постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському. По загиблих — шестеро», — зазначив начальник КМВА.

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Ткаченко додав, що на місці удару ракетою в Шевченківському районі ще триває рятувальна операція.

Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото