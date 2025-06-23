Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Києву та області: що відомо про наслідки

Наслідки атаки на Київщину / © t.me/Mykola_Kalashnyk

Реклама

Російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого ракетно-дронового удару по Києву та Київській області.

Про це йдеться у повідомленнях місцевих органів влади та військових.

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки у Голосіївському районі було пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр.

Реклама

Дарницький район — пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих.

Соломʼянський район — наслідки атаки на щонайменше п’яти локаціях. Зокрема, пошкоджено бізнес-центр і навчальний заклад. Значна кількість вибитих вікон.

Святошинський район — наслідки атаки на щонайменше чотирьох локаціях. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу поруч із житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення.

«Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМВА заявили, що в Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом у Києві зафіксовано п’ятеро постраждалих.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про загибель жінки від поранення під час обстрілу в Білоцерківському районі.

Реклама

«Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надано медичну допомогу на місці», — заявив Калашник.

У Повітряних силах повідомили, що для масованого обстрілу ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 23 червня обстріляли Київ та область балістичним озброєнням.

Ми раніше інформували, що ворог в ніч проти 23 червня здійснив масовану атаку ударними безпілотниками на Київ.

Реклама