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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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166
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У Києві за п’ять хвилин тричі оголошували та скасовували тривогу: що сталося

Кілька тривог за п’ять хвилин: у Києві стався технічний збій у системі оповіщення про повітряну загрозу.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Києві стався збій у роботі повітряної тривоги

У Києві стався збій у роботі повітряної тривоги / © ТСН

У Києві протягом лише п’яти хвилин сигнали повітряної тривоги включалися і скасовувалися декілька разів поспіль.

Про це повідомляли моніторингові пабліки, які відстежують сирени в столиці, а також у самій КМДА.

Згодом у КМДА уточнили, що у роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій. Через це користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу

«Наразі повітряної тривоги в Києві немає. Роботу системи відновлено. Перепрошуємо за незручності», — зазначили у КМДА.

Раніше у Повітряних силах пояснили, чому інколи повітряна тривога лунає вже після вибухів.

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