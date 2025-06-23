Масована атака по Києву / © ДСНС України

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У ніч проти понеділка, 23 червня, російська армія атакувала Київ та область «Шахедами» й балістикою. Пожежі та руйнування зафіксовані у декількох районах міста.

У столиці щонайменше шестеро людей загинули, ще 25 — постраждали. Це в тому числі чотири дитини. Вісім постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському.

За даними поліції Київщини, у Київській області одна людина загинула, семеро постраждали, серед яких двоє працівників ДСНС.

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Наслідки атаки РФ по Києву

За даними Повітряних сил, для масованого обстрілу Києва ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

У столиці внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, територія бізнес-центру, освітні та медичні заклади, станція метро, автомобілі.

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 23 червня

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 23 червня / © Associated Press

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 23 червня / © Associated Press

Наслідки атаки на Київ у ніч проти 23 червня

«Відомо про шістьох загиблих у Шевченківському районі, де було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штаб, де правоохоронці приймають звернення громадян», — йдеться у повідомленні поліції Києва.

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки:

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у Шевченківському районі, який цієї ночі постраждав найбільше, було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки, загинули шестеро людей. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штабу, де правоохоронці приймають звернення громадян.

у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр.

у Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих.

у Соломʼянському районі наслідки атаки на щонайменше п’яти локаціях. Зокрема, зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського . У двоповерховій будівлі спорткомплексу КПІ розташовуються, зокрема басейн, зали гімнастики, аеробіки тощо.Значна кількість вибитих вікон.

у Святошинському районі наслідки атаки на щонайменше чотирьох локаціях. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу поруч із житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення. Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року.

У результаті атаки частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин», наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту. Незважаючи на пошкодження, загальний графік роботи станції не змінено — метро продовжує працювати у звичайному режимі.

Також перекритий рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського.

Наслідки атаки РФ по Київській області

У ніч проти понеділка, 23 червня, окупанти вчергове завдали ударів по території Київської області. Одна людина загинула, ще семеро осіб постраждали, серед яких двоє рятувальників.

Станом на 7:40 у Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватні, багатоквартирний будинки та підприємство.

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Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 23 червня / © Національна поліція Київської області

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 23 червня / © Національна поліція Київської області

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 23 червня / © Національна поліція Київської області

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 23 червня / © Національна поліція Київської області

Наслідки атаки на Київську область у ніч проти 23 червня / © Національна поліція Київської області

«Крім того, зруйновано будівлю готелю, в якому розташовувався медичний заклад. На жаль, 67-річна жінка від отриманих травм загинула. Також пʼятеро осіб госпіталізовано, серед яких двоє працівників ДСНС. Ще двом громадянам надано медичну допомогу на місці», — йдеться у повідомленні поліції Київщини.

На Бучанщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та чотири автомобілі.

Також у Бориспільському районі пошкоджено підприємство та двоповерховий будинок.