Масована атака РФ на Київ: поліція показала руйнування (фото)

Наслідки обстрілу Києва 23 червня

Реклама

Армія РФ 23 червня вдарила по Києву. Поліція показала фото руйнувань.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Наслідки обстрілу Києва 23 червня

Деталі обстрілу Києва

Уночі РФ вдарила по Києву БпЛА та балістикою. Пошкоджені житлові будинки, територія бізнес-центру, освітні та медичні заклади, станція метро, автомобілі.

Реклама

Наслідки обстрілу Києва 23 червня

“Відомо про чотирьох загиблих у Шевченківському районі, де було зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Розгорнуто роботу штаб, де правоохоронці приймають звернення громадян”, — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Києва 23 червня

Станом на 7:30 за допомогою до медиків звернулось 16 осіб, серед них — одна дитина. Кількість потерпілих зростає.

Поліцейські задіяні до ліквідації наслідків ворожої атаки та для документування воєнного злочину. Інформація оновлюватиметься.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. За даними ПС, для обстрілу ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети.

Реклама

У КМВА повідомили, що внаслідок атаки:

у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі та бізнес-центр.

у Дарницькому районі пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Без пожежі та, попередньо, без потерпілих.

у Соломʼянському районі наслідки атаки на щонайменше п’яти локаціях. Зокрема, пошкоджено бізнес-центр і навчальний заклад. Значна кількість вибитих вікон.

у Святошинському районі наслідки атаки на щонайменше чотирьох локаціях. Зокрема, зафіксовано падіння уламків на території стадіону, пожежу поруч із житловим будинком, пошкодження нежитлового приміщення.

«Підтверджено інформацію про двох потерпілих чоловіків, 56 та 61 року», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у КМВА заявили, що в Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом у Києві зафіксовано п’ятеро постраждалих.

Реклама

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник констатував загибель жінки від поранення під час обстрілу в Білоцерківському районі.

«Дві людини госпіталізовані до місцевої лікарні. Ще двом особам надано медичну допомогу на місці», — заявив Калашник.