Удар балістикою по кампусу та метро: Зеленський розповів деталі атаки на Київ

Удар по Києву. Фото t.me/k_dvizh

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Президент Володимир Зеленський розповів деталі жахливого ракетного удару РФ по Києву сьогодні увечері, 26 жовтня.

Про це глава держави написав у соцмережах.

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Зеленський підтвердив, що російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів і поруч із ним — фактично по кампусу, а також — по парку «Кіото», території поруч зі станцією метро, житловими будинками.

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Президент визнав, що станом на зараз ще поки не відомо точно, скільки людей постраждали.

«Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами. Всі служби на місцях та виконують свою роботу — рятують людей. Влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, і поруч немає жодного військового обʼєкта. Це удар просто по місту, по інфраструктурі», — наголосив глава держави.

Зеленський попередив, що найближчим часом можуть бути повторні удари ворога.

«Триває також атака „шахедами“ як проти Києва, так і проти інших наших міст і громад», — додав він.

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Також Зеленський вкотре дорікнув західним партнерам за затримку засобів ППО для України.

«І саме в таких умовах, коли загроза постійна, коли удари — будь-якої миті й просто по містах і селах, штучні затримки ППО для України допомагають терору. Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд. Важливо, щоб було розуміння у партнерів, що Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових російської балістики. Це був би найбільш ефективний порятунок життів. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть», — підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні увечері росіяни завдали удару по лівому берегу Києва. За останніми даними на момент публікації, внаслідок атаки ворога, одна людина загинула. 8 постраждалих. Медики госпіталізували 7 поранених. Троє з них — у тяжкому стані. Проте кількість жертв може зрости.

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