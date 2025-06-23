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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1726
Час на прочитання
1 хв

Наслідки ворожого удару біля метро "Святошин" у Києві: з’явилося відео

У Святошинському районі пошкоджена зупинка просто біля метро, частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зруйнована російським ударом зупинка біля метро «Святошин»

Зруйнована російським ударом зупинка біля метро «Святошин» / © скриншот з відео

У Святошинському районі Києва через російську атаку пошкоджена зупинка просто біля метро.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» у Telegram.

Частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин». Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.

Незважаючи на пошкодження, загальний графік роботи станції не змінено — метро продовжує працювати у звичайному режимі.

Зруйнована російським ударом зупинка біля метро «Святошин» / © скриншот з відео

Зруйнована російським ударом зупинка біля метро «Святошин» / © скриншот з відео

Також перекритий рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського.

Загалом відомо, що від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Наразі є дані про шістьох загиблих та 25 постраждалих, це в тому числі четверо дітей. Вісім постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському.

Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото

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