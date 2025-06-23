Наслідки ворожого удару біля метро "Святошин" у Києві: з’явилося відео

Зруйнована російським ударом зупинка біля метро «Святошин» / © скриншот з відео

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У Святошинському районі Києва через російську атаку пошкоджена зупинка просто біля метро.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» у Telegram.

Частково пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин». Наразі тимчасово припинено роботу одного з виходів зі станції — у напрямку Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), що веде до мосту.

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Незважаючи на пошкодження, загальний графік роботи станції не змінено — метро продовжує працювати у звичайному режимі.

Зруйнована російським ударом зупинка біля метро «Святошин» / © скриншот з відео

Також перекритий рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського.

Дата публікації 10:19, 23.06.25 Кількість переглядів 36 Масований удар по Києву: наслідки руйнувань біля станції метро «Святошин»

Загалом відомо, що від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони.

Наразі є дані про шістьох загиблих та 25 постраждалих, це в тому числі четверо дітей. Вісім постраждалих — у Соломʼянському районі, 17 — у Шевченківському.

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