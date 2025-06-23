Скільки людей залишаються під завалами будинку в Шевченківському районі: у КМВА назвали цифру

У Києві триває пошуково-рятувальна операція / © КМДА

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У Шевченківському районі Києва триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати троє людей.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

«За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами. Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей», — написав Ткаченко.

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Тим часом кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атак по Києву зросла до 31 людини.

У Києві триває пошуково-рятувальна операція / © КМДА

Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото