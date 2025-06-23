ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
694
Час на прочитання
1 хв

Скільки людей залишаються під завалами будинку в Шевченківському районі: у КМВА назвали цифру

У Шевченківському районі триває пошуково-рятувальна операція.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві триває пошуково-рятувальна операція

У Києві триває пошуково-рятувальна операція / © КМДА

У Шевченківському районі Києва триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати троє людей.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

«За нашою інформацією, ще три людини можуть бути під завалами. Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали і дістатися до наших людей», — написав Ткаченко.

Тим часом кількість постраждалих внаслідок масованої нічної атак по Києву зросла до 31 людини.

У Києві триває пошуково-рятувальна операція / © КМДА

У Києві триває пошуково-рятувальна операція / © КМДА

Усі деталі про нічну атаку по Києву та області читайте у матеріалі: Масована атака по Києву та області: все, що відомо про шокувальні наслідки на цей момент — фото

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie