Атака Росії на Київ: стали відомі деталі про жертв та постраждалих

Атака на Київ / © Володимир Зеленський

Реклама

Російські війська 23 червня вдарили по Києву. Влада повідомила деталі про загиблих і потерпілих.

Про це повідомив Тимур Ткаченко.

За його словами, Росія, зокрема, вбила подружню пару. Внаслідок удару постраждав підліток.

Реклама

«Серед загиблих — подружжя, серед постраждалих — 15-річна дівчина», — наголосив він.

Наслідки атаки у Києві

Загалом по Києву 19 локацій з пошкодженнями і падінням уламків знищених повітряних цілей. На деяких локаціях рятувальники працюють вже сьому годину.

«Працюють наші герої без зброї! Поруч з рятувальниками — вже наші комунальники. А поруч з людьми — волонтери. У Шевченківському районі розгорнули два штаби (вул. Парково-Сирецька, 11А, вул. Олени Теліги, 5). Тут кожному нададуть допомогу», — акцентував він.

Голови всіх районів на прямому звʼязку зараз готують допомогу для постраждалих локацій. Так, Дніпровський район вже відправив 3 одиниці техніки та 6 фахівців для допомоги. Невдовзі тут будуть комунальники й з інших районів.

Реклама

«Ми будемо пліч-о-пліч один з одним. А росіяни залишаться наодинці зі своєю чорнотою», — наголоси Ткаченко.

Раніше ми повідомляли про те, що в ніч проти 23 червня армія РФ завдали масованого удару по Києву та Київській області. Окупанти залучили як ударні безпілотники, так і балістичні й крилаті ракети. На жаль, є жертви, потерпілі та руйнування.

Наслідки фіксують у 5 районах столиці: Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Соломʼянському, Святошинському. Там пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автівки тощо.

Внаслідок атаки Росії на Київ загинуло 6 людей, ще понад 15 — постраждали.

Реклама