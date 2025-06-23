Массированный обстрел Киева: возросло количество пострадавших

Атака на Киев 23 июня

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Россия 23 июня устроила массированный обстрел Киева. Из-за атаки выросло количество пострадавших.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Так, известно уже о 31 пострадавшем человеке.

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«По состоянию на 11:00 в Киеве выросло количество пострадавших до 31 человека», — констатировал чиновник.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Атака РФ на Киев: главное

Российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг привлек как ударные беспилотники, так и баллистические и крылатые ракеты. Есть жертвы, потерпевшие и разрушения.

В КМВА сообщили, что в результате атаки:

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в Шевченковском районе, который этой ночью пострадал больше всего, был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли шесть человек. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан;

в Голосеевском районе повреждены два автомобиля и бизнес-центр;

в Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и предварительно пострадавших;

в Соломенском районе последствия атаки на не менее пяти локациях. В частности, разрушено здание бизнес-центра против спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. В двухэтажном здании спорткомплекса КПИ располагаются, в частности, бассейн, залы гимнастики, аэробики и т.д. Значительное количество выбитых окон;

в Святошинском районе последствия атаки по меньшей мере на четырех локациях. В частности, зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения. Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году. Частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин» и разрушена остановка возле нее.

Известно о 6 погибших. Еще 25 человек пострадали и цифра может возрасти.

«В настоящее время есть данные 25 пострадавших. В том числе четверо детей. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.

В Шевченковском районе Киева под завалами могут находиться три человека.