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Массированный обстрел Киева: возросло количество пострадавших
Под завалами в Киеве могут быть еще люди.
Россия 23 июня устроила массированный обстрел Киева. Из-за атаки выросло количество пострадавших.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Так, известно уже о 31 пострадавшем человеке.
«По состоянию на 11:00 в Киеве выросло количество пострадавших до 31 человека», — констатировал чиновник.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Атака РФ на Киев: главное
Российские войска в ночь на 23 июня нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. Враг привлек как ударные беспилотники, так и баллистические и крылатые ракеты. Есть жертвы, потерпевшие и разрушения.
В КМВА сообщили, что в результате атаки:
в Шевченковском районе, который этой ночью пострадал больше всего, был разрушен целый подъезд жилой многоэтажки, погибли шесть человек. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Развернута работа штаба, где правоохранители принимают обращения граждан;
в Голосеевском районе повреждены два автомобиля и бизнес-центр;
в Дарницком районе поврежден двухэтажный жилой дом. Без пожара и предварительно пострадавших;
в Соломенском районе последствия атаки на не менее пяти локациях. В частности, разрушено здание бизнес-центра против спортивно-оздоровительного комплекса Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского. В двухэтажном здании спорткомплекса КПИ располагаются, в частности, бассейн, залы гимнастики, аэробики и т.д. Значительное количество выбитых окон;
в Святошинском районе последствия атаки по меньшей мере на четырех локациях. В частности, зафиксировано падение обломков на территории стадиона, пожар рядом с жилым домом, повреждение нежилого помещения. Подтверждена информация о двух пострадавших мужчинах, 56 и 61 году. Частично повреждена инфраструктура станции метро «Святошин» и разрушена остановка возле нее.
Известно о 6 погибших. Еще 25 человек пострадали и цифра может возрасти.
«В настоящее время есть данные 25 пострадавших. В том числе четверо детей. Восемь пострадавших — в Соломенском районе, 17 — в Шевченковском.
В Шевченковском районе Киева под завалами могут находиться три человека.