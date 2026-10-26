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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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РФ знову гатить балістикою по Києву: під обстріл потрапила «швидка» — всі деталі

Російські війська завдали ракетного удару по Києву.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Вибухи в Києві 26 жовтня

Вибухи в Києві 26 жовтня / © ТСН

У Києві пізно ввечері, 26 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили у КМВА.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з Брянська, а потім — про балістичні ракети на Київ з Чернгівщини.

Карта повітряних тривог станом на 22:00

Карта повітряних тривог станом на 22:00

Також у моніторингових пабліках стверджують, що росіяни цілили по об’єктах на лівому березі Києва. Стверджується, що окупанти знову били з С-400 і запустили приблизно 8-12 ракет, проте ця інформація потребує підтвердження.

Перші деталі про наслідки

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі, попередньо, влучання біля однієї зі станцій метро. У столичних пабліках уточнюють, що йдеться про станцію метро «Лісова».

«Палає авто. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив міський голова.

Дещо згодом Кличко додав, що у Києві під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі.

Місцеві пабліки також повідомляють про пошкодження Державного торговельно-економічного університету.

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