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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Зауваження коштувало здоров’я: у метро Києва молодик розпорошив газ в обличчя 66-річному чоловіку

На станції метро «Видубичі» 23-річний мешканець Київщини розпорошив сльозогінний газ в обличчя 66-річному киянину, який намагався заспокоїти хуліганів у вагоні поїзда.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Молодик розпилив газовий балончик в обличчя пенсіонера

Молодик розпилив газовий балончик в обличчя пенсіонера / © Поліція Києва

У метро Києва 23-річний мешканець Київської області розпорошив сльозогінний газ в обличчя 66-річному чоловіку, який намагався припинити конфлікт у вагоні.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Інцидент стався на зеленій лінії столичної підземки. Двоє молодиків голосно лаялися та провокували конфлікти з пасажирами. Коли один із них штовхнув чоловіка, літній киянин спробував втрутитися та зупинити суперечку. У відповідь порушник дістав газовий балончик та розпорошив його в обличчя пенсіонера.

Потерпілий дістав хімічні опіки шкіри обличчя та очей, а сльозогінна речовина поширилася вагоном із пасажирами. На станції метро «Видубичі» постраждалий звернувся по допомогу до правоохоронців.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, оперативники управління поліції в метрополітені встановили особу нападника — ним виявився 23-річний мешканець Київщини. Фігуранта затримали за кілька станцій від місця події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі управління поліції в метрополітені повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для завдавання тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримано чоловіка, який влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки. Киянин, як з’ясувалося, перебував у нетверезому стані.

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