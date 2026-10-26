Київ скували затори: лівий берег зупинився, черги на маршрутки, трасу на Харків паралізувала ДТП (відео)

Затори в Києві 26 жовтня / © Новини.LIVE

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У Києві 26 жовтня спостерігаються затори на лівому березі, а на зупинках утворилися величезні черги. Водночас на трасі Київ-Харків через перекинуту вантажівку поблизу Яготина суттєво ускладнено рух.

Про це повідомили телеканал «Новини.Live» та патрульна поліція Київської області.

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У столиці через значні затори на окремих ділянках суттєво ускладнений рух транспорту. На лівому березі Києва на зупинках громадського транспорту утворилися великі черги.

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Щодо метро, то поїзди курсують без змін. Нагадаємо, що напередодні у столиці відновили рух поїздів між станціями метро «Видубичі» та «Славутич». Фахівці метрополітену завершили необхідні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу. «Зелена» лінія метро працює у звичайному режимі.

Зауважимо, під час жовтого рівня загрози поїзди метро курсують наземною ділянкою «зеленої» лінії. У разі червоного рівня загрози рух поїздів Південним мостом призупиняється.

Дата публікації 11:26, 26.10.26 Кількість переглядів 2 Затори в Києві 26 жовтня зняли на відео

Окрім того, вранці на 104-му кілометрі траси М-03 Київ-Харків-Довжанський поблизу Яготина сталася ДТП. Перекинулася вантажівка, через що утворився затор і суттєво ускладнився рух транспорту в напрямку Харкова.

Патрульні закликали водіїв враховувати дорожню ситуацію та завчасно планувати свої маршрути.

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Перекинута вантажівка на трасі біля Яготина Київської області / © Патрульна поліція Київської області / Facebook

Нагадаємо, вранці 22 жовтня в Києві стався транспортний колапс через пошкодження інфраструктури Південного мосту та метрополітену внаслідок нічного обстрілу. Було перекрито рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. На «зеленій» гілці метро поїзди курсували лише на ділянках «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір». Виникли величезні затори та черги на громадський транспорт, підскочили ціни на таксі.

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