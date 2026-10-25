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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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72
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Бив хлопчика на очах у матері: Лубінець відреагував на жорстокий випадок на Київщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео жорстокого побиття хлопчика на Київщині та скерував запити до поліції й міської ради, вимагаючи розслідувати інцидент і забезпечити захист дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Жорстоке поводження з дитиною на Київщині

Жорстоке поводження з дитиною на Київщині / © Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на відео жорстокого побиття хлопчика на Київщині, яке поширили в мережі. За його словами, дітей передали під опіку, а чоловіка, який фігурує на відео, взяли під варту.

Про це омбудсмен повідомив у своєму Telegram-каналі.

Що відомо про побиття хлопчика на Київщині

На відео, яке поширили онлайн-медіа, чоловік б’є малого хлопчика. Дитина просить його припинити й не завдавати ударів.

«Чоловік абсолютно по-звірськи б'є малого хлопчика, який у цей час благає змилуватись і не бити його. У цей момент, ймовірно, мати знімає це все на телефон», — написав Дмитро Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що така поведінка є абсолютно неприпустимою. Після поширення відео він скерував запити до Бориспільської міської ради та Головного управління Національної поліції у Київській області.

«Від поліції вимагаємо об'єктивного і неупередженого розслідування ймовірного злочину, від міської ради — ґрунтовної інформації про заходи реагування для захисту прав дітей», — зазначив уповноважений.

За словами Дмитра Лубінця, під опіку передали не лише хлопчика, якого видно на відео, а й інших дітей із родини. Чоловіка взяли під варту. Омбудсмен повідомив, що стежить за розвитком ситуації.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що на Київщині 37-річного чоловіка підозрюють у систематичному катуванні 10-річного пасинка. За даними слідства, він неодноразово бив хлопчика, а відео одного з випадків правоохоронці виявили в соцмережах.

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