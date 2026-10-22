Затори в Києві вранці 22 жовтня / © Еспресо

Реклама

Київ накрив транспортний колапс уранці 22 жовтня після нічної російської атаки. Було пошкоджено інфраструктуру Південного мосту та метрополітену. Утворилися затори. Рух поїздів зеленою лінією метро розірвано на дві окремі ділянки.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про проблеми з транспортом у Києві вранці 22 жовтня.

Реклама

Перекритий Південний міст

Начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про перекриття Південного мосту у столиці.

Реклама

«Рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег. Врахуйте цю інформацію під час планування свого маршруту», — йдеться у заяві.

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Зміни в русі метро

Через пошкодження вранці у Києві тимчасово обмежили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метро.

Наразі поїзди зеленої гілки курсують лише на двох ділянках:

Реклама

«Сирець» — «Видубичі»;

«Осокорки» — «Червоний хутір».

Відтак між станціями «Видубичі» та «Осокорки» рух поїздів тимчасово припинено. Станція «Славутич» також наразі не обслуговується.

У «Київському метрополітені» зазначили, що на зеленій лінії використовуватимуть наявний рухомий склад, який залишився на ніч у тунелях. Через це пасажири можуть зіткнутися зі збільшеними інтервалами між поїздами.

«Про відновлення руху у звичайному режимі повідомимо додатково», — зазначили в «Київському метрополітені».

Затори і черги на громадський транспорт

Через перебої в роботі метро у столиці утворилися значні затори та черги на громадський транспорт. Журналісти «Еспресо» зафіксували на відео затори в напрямку правого берега та великі черги біля станції метро «Осокорки».

Реклама

Водночас журналісти «Новини.Live» повідомили про затори та ускладнений рух у Києві одразу на кількох напрямках.

Затори у напрямку правого берега 22 жовтня / © Еспресо

Черги на громадський транспорт біля метро «Осокорки» 22 жовтня / © Еспресо

Затори в Києві 22 жовтня / © Новини.LIVE

Посилено автобусні маршрути

Через тимчасові зміни в роботі зеленої лінії метро в Києві також посилили автобусні маршрути №22 та №91, повідомили в КМДА.

На маршруті №22 кількість автобусів збільшать із 10 до 12. При цьому п’ять із них курсуватимуть за скороченим маршрутом — від вулиці Тростянецької до станції метро «Либідська». Очікується, що це дозволить знизити навантаження на цій ділянці.

На автобусному маршруті №91 кількість рухомого складу збільшать із трьох до п’яти одиниць.

«Просимо пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок», — закликали в КМДА.

Нічна атака на Київ 22 жовтня — які наслідки

У ніч проти 22 жовтня РФ масовано вдарила по шести районах Києва балістикою та дронами, внаслідок чого одна людина загинула, а кількість поранених зросла до 22. У місті зафіксовано пожежі та руйнування транспортної інфраструктури, зокрема влучання в районі Південного мосту, а також пошкодження ресторанного комплексу, приватної забудови та нежитлових будівель.

У Печерському районі понівечено будівлю станції швидкої допомоги та шість її спецавтомобілів. В Оболонському районі через ракетну атаку спалахнули два торговельні центри, зокрема ТЦ «Епіцентр» на Почайній, який зазнав суттєвих руйнувань.

Новини партнерів