Купила ліки в інтернеті й віддала $2000 "СБУ": у Києві затримали 18-річного шахрая

Затримання 18-річного шахрая / © Поліція Києва

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У Києві правоохоронці викрили 18-річного місцевого мешканця, який задурив 51-річну киянку та виманив у неї значну суму грошей під виглядом «спецоперації».

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

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За даними слідства, потерпілій зателефонував невідомий і представився працівником СБУ. Він заявив, що ліки, які жінка нещодавно замовила через інтернет, нібито походять із країни-агресора, тому вона може потрапити під підозру у співпраці з ворогом.

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Аферист запропонував «вирішити питання»: для уникнення обшуків у помешканні він вимагав віддати всі наявні вдома збереження на так звану «перевірку походження коштів». Довірлива киянка погодилася та віддала кур’єру, який приїхав до неї, 2 тисячі доларів США.

Оперативники Управління карного розшуку спільно з аналітиками та поліцейськими Святошинського управління швидко встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 18-річний киянин, який одразу перевів отримані готівкою гроші на криптогаманець.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Молодику загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює інших учасників злочинної схеми.

Раніше ми писали про те, яу у Києві шахрай, діючи за аналогічною схемою, виманив у пенсіонерки майже мільйон гривень, прикриваючись СБУ. 81-річній жінці зателефонували та повідомили, що вона підозрюється у державній зраді та фінансуванні країни-агресорки через купівлю в аптеці ліків, які вироблені у РФ.

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