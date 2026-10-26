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Киев сковали пробки: левый берег остановился, очереди на маршрутки, трассу на Харьков парализовало ДТП (видео)
Из-за пробок в столице и ДТП на трассе Киев — Харьков движение транспорта значительно усложнено.
В Киеве 26 октября наблюдаются пробки на левом берегу, а на остановках образовались огромные очереди. В то же время на трассе Киев — Харьков из-за перекинутого грузовика вблизи Яготина существенно затруднено движение.
Об этом сообщили телеканал «Новини.Live» и патрульная полиция Киевской области.
В столице из-за значительных пробок на отдельных участках существенно усложнено движение транспорта. На левом берегу Киева на остановках общественного транспорта образовались большие очереди.
Что касается метро, то поезда курсируют по-прежнему. Напомним, что накануне в столице возобновили движение поездов между станциями метро «Выдубичи» и «Славутич». Специалисты метрополитена завершили необходимые работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов. «Зеленая» линия метро работает в обычном режиме.
Заметим, что во время желтого уровня угрозы поезда метро курсируют по наземному участку «зеленой» линии. В случае красного уровня угрозы движение поездов по Южному мосту приостанавливается.
Кроме того, утром на 104-м километре трассы М-03 Киев — Харьков-Довжанский вблизи Яготина произошло ДТП. Перевернулся грузовик, из-за чего образовалась пробка и существенно усложнилось движение транспорта в направлении Харькова.
Патрульные призвали водителей учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать свои маршруты.
Напомним, утром 22 октября в Киеве произошел транспортный коллапс из-за повреждений инфраструктуры Южного моста и метрополитена в результате ночных обстрелов. Было перекрыто движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег. На «зеленой» ветке метро поезда курсировали только на участках «Сырец» — «Выдубичи» и «Осокорки» — «Красный хутор». Возникли огромные пробки и очереди на общественный транспорт, подскочили цены на такси.