Живуть у власному ритмі: в Чорнобильській зоні помітили групу "дослідників простору" (фото)

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували атмосферні моменти з життя місцевих диких мешканців — коней Пржевальського.

Про це повідомляє пресслужба заповідника у Facebook.

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Серед пожовклих трав і під тихим осіннім небом ці унікальні тварини живуть у власному ритмі. Вони пасуться, неспішно прогулюються, тримаються гуртом і як справжні «дослідники простору» вивчають знайомі території.

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Науковці зазначають, що осінь для чорнобильських коней Пржевальського — це не привід сумувати за теплим літом, а ще одна пора насиченого дикого життя, у якому все відбувається за природними законами.

Завдяки відсутності активної діяльності людини у зоні відчуження тварини почуваються вільно та спокійно адаптуються до зміни пір року.

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Раніше ми писали про те, що гон оленів у Чорнобильському заповіднику досяг піку: тварини активно змагаються за самиць.

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