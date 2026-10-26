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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Живуть у власному ритмі: в Чорнобильській зоні помітили групу "дослідників простору" (фото)

У Чорнобильському заповіднику показали диких коней Пржевальського, які під тихим осіннім небом неквапливо досліджують знайомі простори та живуть у власному природному ритмі.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували атмосферні моменти з життя місцевих диких мешканців — коней Пржевальського.

Про це повідомляє пресслужба заповідника у Facebook.

Серед пожовклих трав і під тихим осіннім небом ці унікальні тварини живуть у власному ритмі. Вони пасуться, неспішно прогулюються, тримаються гуртом і як справжні «дослідники простору» вивчають знайомі території.

Науковці зазначають, що осінь для чорнобильських коней Пржевальського — це не привід сумувати за теплим літом, а ще одна пора насиченого дикого життя, у якому все відбувається за природними законами.

Завдяки відсутності активної діяльності людини у зоні відчуження тварини почуваються вільно та спокійно адаптуються до зміни пір року.

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Коні Пржевальського у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Раніше ми писали про те, що гон оленів у Чорнобильському заповіднику досяг піку: тварини активно змагаються за самиць.

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