РФ лупит баллистикой по Киеву: под обстрелом «скорая» и общежитие, есть погибший (видео)

Взрывы в Киеве 26 октября / © ТСН

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В Киеве поздно вечером, 26 октября, во время красной воздушной тревоги раздались взрывы.

«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики из Брянска, а затем о баллистических ракетах на Киев с Черниговщины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 22:00

Также в мониторинговых пабликах утверждают, что россияне целили по объектам на левом берегу Киева. Утверждается, что оккупанты снова били с С-400 и запустили примерно 8-12 ракет, однако эта информация нуждается в подтверждении.

Первые детали о последствиях

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе предварительно попадание возле одной из станций метро. В столичных пабликах уточняют, что речь идет о станции метро «Лесная».

«Пылает авто. Экстренные службы направляются на место», — отметил мэр.

Несколько позже Кличко добавил, что в Киеве под обстрел попала бригада медиков скорой, направлявшихся на вызов. Предварительно есть пострадавшие.

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«Среди пострадавших медиков скорой, прибывших на вызов, — парамедик и экстренный медицинский техник. Предварительно ранения некритические. Медики продолжают работать. Также повреждения получили авто скорой», — уточнил городской голова.

По его словам, в результате вражеских обстрелов повреждено одно из медицинских учреждений в Днепровском районе. Взрывной волной выбило окна в реанимационном отделении. Пострадавших пока нет.

В другом медучреждении в этом районе тоже выбило окна в двух отделениях. Пациенты и медперсонал не пострадали.

«В Днепровском районе также попадание в здание на территории нежилой застройки. Предварительно, возле одного из супермаркетов рядом есть погибший», — добавил Кличко.

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Также Деснянском районе есть попадание возле жилого дома. В нем, предварительно, могут быть заблокированы люди.

«Пятеро пострадавших сейчас в столице. Всех медики госпитализировали», — уточнил мэр.

Что известно о попадании по университету и общежитию и есть ли погибшие студенты

Местные паблики также сообщают о повреждениях Государственного торгово-экономического университета.

«В Деснянском районе зафиксировано повреждение общежития учебного заведения», — подтвердили в КМВА, но название вуза не уточнили.

Кличко также подтвердил, что в Деснянском районе есть попадание возле общежития одного из университетов.

«В здании общежития выбило окна. Пожара нет. В настоящее время есть подтвержденная информация об одной пострадавшей. 20-летнюю девушку госпитализировали», — отметил он. О погибших студентах мэр ничего не указал.

Заметим, что в местных пабликах распространяется информация, что есть погибшие студенты возле одного из общежитий. Однако эта информация официально не подтверждена.

Напомним, 24 октября в Киеве раздалось несколько мощных взрывов. Российские беспилотники атаковали столицу волнами.

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