Через обстріл РФ постраждав спорткомплекс КПІ, згоріла будівля навпроти: деталі

КПІ після атаки

Реклама

У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено спорткомплекс КПІ. Згоріла будівля бізнес-центру, який розташований навпроти.

Про це повідомив проректор з адміністративно-фінансової роботи Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Сергій Манзюк.

Будівля КПІ

У Києві внаслідок масованого обстрілу РФ вночі 23 червня зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу КПІ у Солом’янському районі. Раніше ЗМІ повідомляли, що горить сам спорткомплекс КПІ, але це не підтвердилося.

Реклама

«В КПІ ніяка будівля не горить! Вікна (у спорткомплексі — ред.) повибивало, але те що в мережах показують — не наше», — заявив він.

Наслідки та збитки уточнюються. Очікуємо на додаткову інформацію.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. Ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Є жертви, потерпілі та руйнування.

Через удар наслідки фіксують у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Соломʼянському, Святошинському районах. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автівки тощо.

Реклама

Внаслідок атаки Росії на Київ загинуло четверо людей, ще понад 15 постраждали.