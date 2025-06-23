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- Київ
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Через обстріл РФ постраждав спорткомплекс КПІ, згоріла будівля навпроти: деталі
У Києві після удару пожежа спалахнула навпроти спорткомплексу КПІ.
У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено спорткомплекс КПІ. Згоріла будівля бізнес-центру, який розташований навпроти.
Про це повідомив проректор з адміністративно-фінансової роботи Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського Сергій Манзюк.
У Києві внаслідок масованого обстрілу РФ вночі 23 червня зруйновано будівлю бізнес-центру навпроти спортивно-оздоровчого комплексу КПІ у Солом’янському районі. Раніше ЗМІ повідомляли, що горить сам спорткомплекс КПІ, але це не підтвердилося.
«В КПІ ніяка будівля не горить! Вікна (у спорткомплексі — ред.) повибивало, але те що в мережах показують — не наше», — заявив він.
Наслідки та збитки уточнюються. Очікуємо на додаткову інформацію.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 23 червня завдали масованого удару по Києву та Київській області. Ворог застосував ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. Є жертви, потерпілі та руйнування.
Через удар наслідки фіксують у Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Соломʼянському, Святошинському районах. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, автівки тощо.
Внаслідок атаки Росії на Київ загинуло четверо людей, ще понад 15 постраждали.