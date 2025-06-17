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- Київ
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Нічний обстріл Києва: показали перші хвилини після удару
Через обстріл Києва дронами та балістикою загинуло щонайменше 19 людей.
Армія РФ завдала масованого удару по Києву 17 червня. Правоохоронці показали кадри перших хвилин після удару по столиці.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Як підписали кадри правоохоронці, країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Армією РФ було випущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву — 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні.
«Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту», — зазначили у повідомленні.
На жаль, є загиблі та травмовані. Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення й автомобілі.
«Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання — травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти», — додали поліціянти.
Нагадаємо, у Києві станом на 14:45 стрімко зросла кількість жертв російської терористичної атаки. З-під завалів зруйнованого будинку у Солом’янському районі столиці рятувальники дістали тіла 5 загиблих.
«На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. З-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих», — наголосив керівник начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Раніше повідомлялося про 14 жертв, тож загальна цифра наразі становить 19 загиблих. Операція з порятунку та пошукові роботи тривають. Скільки людей ще людей може залишатися під завалами — встановити неможливо.