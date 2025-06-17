Нічний обстріл Києва: показали перші хвилини після удару

Атака на Київ 17 червня / © Associated Press

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Армія РФ завдала масованого удару по Києву 17 червня. Правоохоронці показали кадри перших хвилин після удару по столиці.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Дата публікації 15:03, 17.06.25 Кількість переглядів 52 Поліція оприлюднила кадри перших хвилин після обстрілу Києва

Як підписали кадри правоохоронці, країна-агресор продовжує цинічно та підло обстрілювати мирні міста. Армією РФ було випущено понад 440 дронів і 32 ракети, зокрема по Києву — 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні.

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«Ризикуючи власним життям, патрульні та рятувальники понад дев’ять годин допомагали громадянам: евакуйовували людей у безпечні місця, транспортували поранених до карет швидкої допомоги та забезпечували проїзд спецтранспорту», — зазначили у повідомленні.

На жаль, є загиблі та травмовані. Пошкоджено житлові будинки, нежитлові приміщення й автомобілі.

«Співчуття родинам загиблих, сил та швидкого одужання — травмованим. Дякую за службу патрульним та спеціальним службам, які якнайшвидше намагаються врятувати та допомогти», — додали поліціянти.

Нагадаємо, у Києві станом на 14:45 стрімко зросла кількість жертв російської терористичної атаки. З-під завалів зруйнованого будинку у Солом’янському районі столиці рятувальники дістали тіла 5 загиблих.

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«На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. З-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих», — наголосив керівник начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Раніше повідомлялося про 14 жертв, тож загальна цифра наразі становить 19 загиблих. Операція з порятунку та пошукові роботи тривають. Скільки людей ще людей може залишатися під завалами — встановити неможливо.