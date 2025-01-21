В Києві жінка забила свою матір до смерті: що відомо

В Києві 32-річну жінку підозрюють у вбивстві її 69-річної матері. Відомо, що під час спільного вживання спиртних напоїв між ними виник конфлікт.

Про це повідомила поліція Києва.

"Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що її подруга в телефонній розмові зізналась у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень своїй матері. На місце події негайно прибули оперативники та слідчо-оперативна територіального підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 32-річна жінка проживала в одній квартирі зі своєю 69-річною матір'ю. Під час застілля між ними виник конфлікт на побутовому ґрунті. У розпалі сварки донька почала бити матір руками та ногами по тілу.

Потерпіла перебувала у вкрай важкому стані без свідомості понад добу, однак донька не викликала медиків. Внаслідок отриманих травм жінка померла.

Поліція повідомила нападниці в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть.Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік підмішував отруту в їжу своєї дружини, поки та не померла.

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