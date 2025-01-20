У Києві чоловік у військовій формі чіплявся до водіїв: з'явилося відео

Після зауважень невідомий сів до своєї автівки та втік на повній швидкості.

У Києві невідомий чоловік у військовій формі зупиняв автомобілі та витягував чоловіків, а також просив показати документи.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Подія сталася на вулиці Білицька у Подільському районі столиці.

Свої дії чоловік супроводжував лайкою. Після зауважень він сів до своєї автівки та втік на повній швидкості.

Напередодні цей самий чоловік влаштував конфлікт на автомийці, розташованій на Дегтярівській, 58 у Шевченківському районі, через увімкнені фари. Він зламав водієві бокове дзеркало на машині.

Що кажуть у поліції

В поліції Києва ТСН.ua повідомили, що бачили відео, на яких чоловік у військовій формі конфліктує з водіями. За даними правоохоронців, вони обізнані щодо цієї ситуації.

"Є відео, де він конфліктує з водіями e Шевченківському та Подільському районах. З'ясовуються та перевіряються обставини. Наскільки відомо, про потерпілих поки не йдеться", – розповіли нам в поліціції Києва.

Нагадаємо, у Києві люди у військовій формі фотографували перехожих: що тоді сталося, читайте у новині.

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