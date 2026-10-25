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У Києві зникло світло одразу в кількох районах: що відомо про аварію
У трьох районах Києва через аварію частково зникло світло. Енергетики ДТЕК уже працюють над відновленням електропостачання.
У трьох районах Києва частково зникло світло через аварію. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Про це повідомили в ДТЕК.
Відключення світла в Києві: що відомо про аварію
Без електроенергії залишилася частина Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.
«Київ: через аварію у частині Голосіївського, Солом’янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання», — повідомили в ДТЕК.
У компанії зазначили, що фахівці вже працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
У ДТЕК поки не повідомили, що саме спричинило аварію, скільки споживачів залишилися без електроенергії та коли планують завершити ремонтні роботи.
Нагадаємо, раніше ми писали, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що в Україні захищено лише третину критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях. За його словами, пошкодження енергооб’єктів і недостатній захист підстанцій ускладнюють передавання електроенергії до Києва та інших регіонів.