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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві зникло світло одразу в кількох районах: що відомо про аварію

У трьох районах Києва через аварію частково зникло світло. Енергетики ДТЕК уже працюють над відновленням електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Немає світла в Києві

Немає світла в Києві / © Associated Press

У трьох районах Києва частково зникло світло через аварію. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомили в ДТЕК.

Відключення світла в Києві: що відомо про аварію

Без електроенергії залишилася частина Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

«Київ: через аварію у частині Голосіївського, Солом’янського і Шевченківського районів відсутнє електропостачання», — повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що фахівці вже працюють на місці, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

У ДТЕК поки не повідомили, що саме спричинило аварію, скільки споживачів залишилися без електроенергії та коли планують завершити ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що в Україні захищено лише третину критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях. За його словами, пошкодження енергооб’єктів і недостатній захист підстанцій ускладнюють передавання електроенергії до Києва та інших регіонів.

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