У Мережі з'явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини на Київщині

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини. Судячи з опису під відео, подія відбувалася у Білій Церкві на Київщині.

Підлітки, яких було біля 10, жорстоко знущалися з дівчини. Вони її били ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Крім того, у дівчини відібрали телефон.

"У Ярослави сьогодні день святого побиття", – цинічно пожартував один з хлопців.

"Навчись відповідать за слова і свої поступки, с**а", – каже ще один хлопець і додає, що "вона "мусорнутися" ще хотіла"

"До п’ятниці, щоб були бабки", – додав інший.

Один з підлітків на прізвисько "Жаба" знімав ці знущання на відео.

Що кажуть у поліції

За фактом побиття школярки у Білій Церкві поліція відкрила кримінальне провадження.

У поліції Київської області ТСН.ua розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшло до поліції 11 січня.

З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

"Жінка повідомила, що діти побили її 12-річну доньку. Зараз дізнавачі сектору дізнання за фактом побиття малолітньої дитини розпочали досудове розслідування за частиною 1 статі 125 ККУ. Поліцейські нададуть таким діям школярів правову оцінку – кожному фігуранту, які присутні на відео, згідно з вимогами чинного законодавства", – повідомили ТСН.ua у поліції Київської області.

Правоохоронці під час перевірки з'ясували, що "тілесні ушкодження малолітній завдавали троє неповнолітніх – ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці".

Санкція вказаної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року.

За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки.

У поліції зазначають, що досудове розслідування наразі триває і не виключають, що правова кваліфікація в може бути змінена, якщо виявлять певні додаткові обставини цієї події.

Поки невідомо, з якої причини виник конфлікт між дітьми – наразі слідчі з’ясовують цю інформацію.

Нагадаємо, раніше у місті Тетіїв Білоцерківського району Київської області побилися 14-річні ліцеїстки. Бійка сталася через хлопця. Одна з дівчат поводилася з особливою жорстокістю та била суперницю ногами по голові та в обличчя, коли та вже лежала на снігу.

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