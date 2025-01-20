У Києві чоловік підмішував отруту в їжу своєї дружини, поки та не померла: деталі та фото від прокуратури

Після смерті дружини підозрюваний забрав усі заощадження та привласнив її автомобіль.

У Києві чоловік місяцями підмішував отруту в їжу своєї дружини, поки та не померла.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, жінка перед смертю страждала від важких симптомів: була прикута до ліжка, втрачала сили й волосся.

Перед смертю бідолашна страждала від важких симптомів: була прикута до ліжка, втрачала сили й волосся / Фото: Київська міська прокуратура

Після смерті дружини підозрюваний забрав усі заощадження покійної та привласнив її автомобіль. Однак правоохоронці викрили злочинний план чоловіка та затримали його.

Поліціянти викрили злочинний план чоловіка та затримали його / Фото: Київська міська прокуратура

Чоловіку інкримінують умисне вбивство (ст. 115 Кримінального кодексу України). Якщо провина буде доведена, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі / Фото: Київська міська прокуратура

Слідство триває, правоохоронці з’ясовують усі деталі трагедії.

Нагадаємо, у Києві жінка вдавала хвору в торговельному центрі, навіщо вона це зробила та як її покарали, читайте у новині.

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