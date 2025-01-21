В Киеве женщина забила свою мать до смерти: что известно

В Киеве 32-летняя женщина подозревается в убийстве ее 69-летней матери. Известно, что при совместном употреблении спиртных напитков между ними возник конфликт.

Об этом сообщила полиция Киева.

"Местная жительница сообщила правоохранителям, что ее подруга в телефонном разговоре призналась в причинении смертельных телесных повреждений своей матери. На место происшествия немедленно прибыли оперативники и следственно-оперативная территориальное подразделение", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 32-летняя женщина проживала в одной квартире со своей 69-летней матерью. Во время застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. В разгар ссоры дочь начала бить мать руками и ногами по телу.

Потерпевшая находилась в крайне тяжелом состоянии без сознания более суток, однако дочь не вызывала медиков. В результате полученных травм женщина скончалась.

Полиция сообщила нападавшей в умышленном тяжком телесном повреждении, что повлекло смерть. Суд избрал ей меру пресечения – содержание под стражей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина подмешивал яд в пищу своей жены, пока та не умерла.

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