У Києві в ефірі радіостанції в руках ведучої вибухнув боєприпас

Унаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували.

Вранці 19 січня у Києві в студії радіостанції "Армія FM" в руках ведучої під час ефіру вибухнув боєприпас.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела. Саме видання "Армія FM" інформацію поки не коментує.

За даними джерела видання, близько 10:50 у неділю 19 січня в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний підривач "ВП-9" та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух.

За інформацією співрозмовника видання, цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.

Внаслідок вибуху жінка отримала осколкові поранення руки та живота й була доставлена до лікарні для надання медичної допомоги, її стан стабільний.

Коментар поліції

У поліції Києва підтвердили, що дійсно встановлюють обставини вибуху в студії одного з радіо. Поліція не уточнює, про яку саме студію йдеться.

"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Печерського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу та вибухотехніків", – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлення, що вибухнув армійський підривач, який знаходився в приміщенні в якості експоната. Внаслідок вибуху постраждала жінка, 1999 року народження, її госпіталізували.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Всі обставини події зʼясовуються.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік намагався вбити рідного брата, кинувши гранату у вікно його квартири.

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