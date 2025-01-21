Жорстоке побиття дівчинки у Білій Церкві: поліція змінила підозру усім учасникам злочину

Поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників побиття 12-річної дівчинки Ярослави у Білій Церкві: досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Про це повідомила поліція Київської області.

Відомо, що 11 січня до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку.

Правоохоронці встановили сімох учасників надзвичайної події віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Потім з метою залякування дівчинки один з фігурантів, 16-річний хлопець, погрожував, вдарив дівчинку та розпиляв їй в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв щодо потерпілої психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тисяч гривень.

20 січня слідчими за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Мережі пишуть, що тато, рідний брат та двоюрідний брат потерпілої дівчинки зараз воюють на передовій.

Нагадаємо, що у Мережі оприлюднили відео, на якому старшокласники жорстоко знущаються з 12-річної дівчинки у Білій Церкві. З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15-річний та 16-річний підлітки та 12-річна дівчина.

В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так: "Потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка".

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

Читайте також: