Замах на заступника міністра Ляшка: підозрюваним оголошено запобіжний захід (фото)

Жінка та її спільник два місяці перебуватимуть під вартою без можливості внесення застави.

У Києві взято під варту чоловіка й жінку, яких підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я. Йдеться про першого заступника голови МОЗ Сергія Дуброва.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.

"Сьогодні, 21 січня, Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив клопотання слідчих та обрав обом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – йдеться у повідомленні.

Підозрюваних у замаху на вбивство заступника Ляшка взято під варту

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Тож підозрювані на час досудового розслідування 60 діб перебуватимуть під вартою.

Нагадаємо, поліція столиці та СБУ затримали зловмисників за підготовку до вбивства високопосадовця. Спільники декілька місяців виношували план вчинення злочину - стежили за розпорядком дня та пересуванням потенційної жертви, а щоб залишатись непоміченими, постійно змінювали транспортні засоби. Крім того, пара регулярно відвідувала тир, де тренувала вправність стрільби зі зброї.

Підозрюваних у замаху на вбивство заступника Ляшка взято під варту / Фото: Поліція Києва / Facebook

Правоохоронці затримали спільників, коли вони саме купували пістолет, яким планували вбити посадовця. Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14 ч. 2 п. 12 ст. 115 Кримінального кодексу України - готування до умисного вбивства.

Підозрюваних у замаху на вбивство заступника Ляшка взято під варту / Фото: Поліція Києва / Facebook

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень померла жінка, отримавши тяжкі травми під час ДТП. Перший заступник міністра, лікар-анестезіолог, чергував у медзакладі того дня. Друзі загиблої вирішили, що винен лікар, і планували його вбивство.

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