У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки через сильний туман.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.

"Вночі та вранці 21 січня очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / Фото: Укргідрометцентр

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до України прийде значне потепління: синоптикиня Наталія Діденко здивувала прогнозом на кінець січня.

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