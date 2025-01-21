У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.
У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки через сильний туман.
Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища у столичному регіоні.
"Вночі та вранці 21 січня очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
"Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до України прийде значне потепління: синоптикиня Наталія Діденко здивувала прогнозом на кінець січня.