Побиття 12-річної у Білій Церкві: дівчину могли катувати через наркотики – соцмережі

Тітка потерпілої розповіла, що одна із кривдниць пропонувала 12-річній потерпілій купити наркотики. Та відмовилася, але розповіла це подругам, які її "здали".

12-річну дівчинку у Білій Церкві могли катувати через наркотики.

Про це у коментарях від своїм дописом у Facebook повідомила тітка дівчинки Наталі Яковлева-Демеденко.

За її словами, за два тижня до цієї історії одна з кривдниць, що є на відео, запропонувала її племінниці "травку". Та відмовилася, але розповіла про це іншим дівчатам. За це дівчина і "поплатилася".

"Так ,там є розмова про наркотики за що вона і просила пробачення і повина принести гроші.Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала траву її,але вона відмовилась і розповіла "подружкам" в школі і це дійшло до цієї не повнолітньої дівчини в чорному костюмі", – йдетсья в повідомленні тітки.

Користувач Олег Ущенко також пише про версію з наркотиками. На його думку, знущання записали на відео і викладали у соцмережах, очевидно, що для того, щоби залякати інших. Чоловік стверджує, що один із малолітніх кривдників нібито має родичів у правоохоронних органах.

"Біла Церква шумить, чиновники чекають, коли все вляжеться, щоби вигородити своїх малолітніх родичів. Про те, що у школі учні розповсюджують "траву" стараються не згадувати", – пише Ущенко.

Нагадаємо, що у Мережі оприлюднили відео, на якому старшокласники жорстоко знущаються з 12-річної дівчинки у Білій Церкві. З'ясувалося, що потерпілій лише 12 років, а били її 15- та 16-річні хлопці та 12-річна дівчина.

В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так: "Потерпіла дівчинка є переселенкою. У Мережі пишуть, що тато, рідний брат та двоюрідний брат потерпілої дівчинки зараз воюють на передовій.

Вчора було повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Сьогодні стало відомо, що поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників побиття.

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

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