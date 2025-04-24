Масований удар по Києву: Клименко уточнив кількість жертв

Київ. / © Управління ДСНС Києва

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Наразі, за уточненою інформацією, відомо про вісьмох жертв у Києві. Раніше повідомлялося про дев’ятьох загиблих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Ми можемо сказати про вісьмох загиблих. Дев'ята особа, яку ми вважали загиблою, виявилася частинами тіл інших жертв. Вони також зараз на судово-медичній експертизі”, - розповів очільник МВС.

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Окрім того, понад 70 людей поранені, 44 з них наразі перебувають у лікарнях.

“У Києві було багато “прильотів”, - додав він.

Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва через влучання російської ракети повністю зруйновано двоповерховий будинок. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.

Дата публікації 11:07, 24.04.25 Кількість переглядів 11 Стало відомо, у якому стані поранені внаслідок атаки РФ на Київ