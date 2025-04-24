ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
1 хв

Масований удар по Києву: Клименко уточнив кількість жертв

Поранення отримали понад 70 осіб.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Управління ДСНС Києва

Наразі, за уточненою інформацією, відомо про вісьмох жертв у Києві. Раніше повідомлялося про дев’ятьох загиблих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Ми можемо сказати про вісьмох загиблих. Дев'ята особа, яку ми вважали загиблою, виявилася частинами тіл інших жертв. Вони також зараз на судово-медичній експертизі”, - розповів очільник МВС.

Окрім того, понад 70 людей поранені, 44 з них наразі перебувають у лікарнях.

“У Києві було багато “прильотів”, - додав він.

Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва через влучання російської ракети повністю зруйновано двоповерховий будинок. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie