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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Росія вдарила по Києву балістикою: у столиці лунають вибухи

У столиці пролунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Київ атакували балістикою

Київ атакували балістикою / © Getty Images

У ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 03:25 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Згодом Повітряні сили повідомили про пуски ракет.

Пізніше кореспонденти TSN.ua поінформували про вибухи в Києві.

За даними моніторингових каналів, балістичні ракети запускають із Брянської області Росії.

Раніше повідомлялося, що у Києві пізно ввечері, 26 жовтня, під час «червоної» повітряної тривоги пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що РФ завдала ракетного удару балістикою по Києву, поціливши по території університету, парку «Кіото» та цивільній інфраструктурі поруч із метро.

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