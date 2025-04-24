“Летіло все": влада повідомила про наслідки та жертв потужного удару по Києву

Наслідки удару РФ по Києву 24 квітня. / © Associated Press

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Вночі 24 квітня армія РФ здійснила потужний удар по Києву. Через атаку безпілотників та ракет у кількох районах столиці фіксують наслідки. Загинуло щонайменше дев’ять осіб.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

“Летіло все - “Калібри”, балістика, “Шахеди”. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45”, - наголосив чиновник.

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Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано пошкодження у кількох районах.

Голосіївський район:

займання автомобілів у дворі житлового будинку;

пожежа в гаражному кооперативі;

падіння уламків на території нежитлової забудови;

займання на території гаражного кооперативу.

Шевченківський район:

падіння уламків БпЛА на відкритій території;

займання та руйнування гаражів;

пожежа на території нежитлової забудови;

руйнування адміністративної будівлі.

Святошинський район:

займання та часткове руйнування житлового будинку, під завалами є люди;

займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;

пожежа на території нежитлової забудови;

руйнування на території гаражного кооперативу;

пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;

займання на території нежитлового приміщення.

Соломʼянський район:

падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань.

Оболонський район

займання трав’яного настилу та дев’яти автомобілів;

займання на даху нежитлового будинку;

пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.

“Станом на зараз відомо про 9 загиблих. Уточнюємо. Попередньо, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти”, - додав чиновник.

Як повідомлялося, очільник МВС Ігор Клименко розповів останні новини про удар РФ по Києву. Загинуло щонайменше дев’ять осіб, а понад 70 - отримали травми.

Дата публікації 09:24, 24.04.25 Кількість переглядів 28 Київ після обстрілу: кав’ярня відкрилась попри п’ятий обстріл