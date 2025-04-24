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- Київ
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“Летіло все": влада повідомила про наслідки та жертв потужного удару по Києву
Відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих киян.
Вночі 24 квітня армія РФ здійснила потужний удар по Києву. Через атаку безпілотників та ракет у кількох районах столиці фіксують наслідки. Загинуло щонайменше дев’ять осіб.
Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
“Летіло все - “Калібри”, балістика, “Шахеди”. В Києві та області лише дронів було зафіксовано 45”, - наголосив чиновник.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано пошкодження у кількох районах.
Голосіївський район:
займання автомобілів у дворі житлового будинку;
пожежа в гаражному кооперативі;
падіння уламків на території нежитлової забудови;
займання на території гаражного кооперативу.
Шевченківський район:
падіння уламків БпЛА на відкритій території;
займання та руйнування гаражів;
пожежа на території нежитлової забудови;
руйнування адміністративної будівлі.
Святошинський район:
займання та часткове руйнування житлового будинку, під завалами є люди;
займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку;
пожежа на території нежитлової забудови;
руйнування на території гаражного кооперативу;
пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку;
займання на території нежитлового приміщення.
Соломʼянський район:
падіння БПЛА на відкритій місцевості, без руйнувань.
Оболонський район
займання трав’яного настилу та дев’яти автомобілів;
займання на даху нежитлового будинку;
пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу.
“Станом на зараз відомо про 9 загиблих. Уточнюємо. Попередньо, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня. Серед постраждалих є діти”, - додав чиновник.
Як повідомлялося, очільник МВС Ігор Клименко розповів останні новини про удар РФ по Києву. Загинуло щонайменше дев’ять осіб, а понад 70 - отримали травми.