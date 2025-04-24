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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Массированный удар по Киеву: Клименко уточнил количество жертв

Ранения получили более 70 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © Управление ГСЧС Киева

По уточненной информации, известно о восьми жертвах в Киеве. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, оказался частями тел других жертв. Они также сейчас на судебно-медицинской экспертизе", - рассказал глава МВД.

Кроме того, более 70 человек ранены, 44 из них находятся в больницах.

“В Киеве было много “прилетов”, – добавил он.

Как сообщалось, в Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.

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