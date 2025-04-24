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- Киев
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Массированный удар по Киеву: Клименко уточнил количество жертв
Ранения получили более 70 человек.
По уточненной информации, известно о восьми жертвах в Киеве. Ранее сообщалось о девяти погибших.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Мы можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, оказался частями тел других жертв. Они также сейчас на судебно-медицинской экспертизе", - рассказал глава МВД.
Кроме того, более 70 человек ранены, 44 из них находятся в больницах.
“В Киеве было много “прилетов”, – добавил он.
Как сообщалось, в Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.