Массированный удар по Киеву: Клименко уточнил количество жертв

Киев. / © Управление ГСЧС Киева

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По уточненной информации, известно о восьми жертвах в Киеве. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы можем сказать о восьми погибших. Девятый человек, которого мы считали погибшим, оказался частями тел других жертв. Они также сейчас на судебно-медицинской экспертизе", - рассказал глава МВД.

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Кроме того, более 70 человек ранены, 44 из них находятся в больницах.

“В Киеве было много “прилетов”, – добавил он.

Как сообщалось, в Святошинском районе Киева из-за попадания российской ракеты полностью разрушен двухэтажный дом. Там проживало 15 человек, нашли только шестерых.

Дата публикации 11:07, 24.04.25 Количество просмотров 11 Стало известно, в каком состоянии раненые в результате атаки РФ на Киев