- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 546
- Час на прочитання
- 1 хв
Від будинку нічого не залишилося, під завалами шукають людей: влада про наслідки удару по Києву
У Святошинському районі Києва через влучання російської ракети повністю зруйновано двоповерховий будинок. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.
Про це повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі “КИЇВ24”.
“Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. Він повністю цегляний, з дерев’яними перекриттями. На жаль, від нього нічого не залишилось. Маємо факт влучання в цю будівлю”, - наголосив чиновник.
Станом на ранок рятувальники досі розбирають завали. Там ще можуть бути люди.