Від будинку нічого не залишилося, під завалами шукають людей: влада про наслідки удару по Києву

Наслідки ракетного удару по Києву. / © Associated Press

Реклама

У Святошинському районі Києва через влучання російської ракети повністю зруйновано двоповерховий будинок. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.

Про це повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі “КИЇВ24”.

“Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. Він повністю цегляний, з дерев’яними перекриттями. На жаль, від нього нічого не залишилось. Маємо факт влучання в цю будівлю”, - наголосив чиновник.

Реклама

Станом на ранок рятувальники досі розбирають завали. Там ще можуть бути люди.