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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
546
Час на прочитання
1 хв

Від будинку нічого не залишилося, під завалами шукають людей: влада про наслідки удару по Києву

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Наслідки ракетного удару по Києву.

Наслідки ракетного удару по Києву. / © Associated Press

У Святошинському районі Києва через влучання російської ракети повністю зруйновано двоповерховий будинок. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.

Про це повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук в ефірі “КИЇВ24”.

“Це старий будинок, який будувався ще наприкінці Другої світової війни. Він повністю цегляний, з дерев’яними перекриттями. На жаль, від нього нічого не залишилось. Маємо факт влучання в цю будівлю”, - наголосив чиновник.

Станом на ранок рятувальники досі розбирають завали. Там ще можуть бути люди.

Дата публікації
Кількість переглядів
546
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