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"З-під руїн чути телефонні дзвінки": Клименко розповів останні новини про удар РФ по Києву
У столиці рятувальники працювали на 13 локаціях.
Вночі армія РФ завдала потужного удару по Україні. Найбільше постраждав Київ. Загинуло щонайменше дев’ять осіб, а понад 70 - отримали травми.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
У столиці рятувальники працювали на 13 локаціях. Найбільше постраждав Святошинський район. Там триває розбір завалів зруйнованого будинку.
“З-під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події”, - наголосив міністр внутрішніх справ.
За словами Клименка, на кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.
Окрім того, очільник МВС повідомив, що близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в дев’яти регіонах. Цієї ночі під масованим комбінованим ударом РФ були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Зокрема, в Житомирській області російські війська завдали повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.
Як повідомлялося, під завалами будинку, куди влучила ракета РФ, шукають людей. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.