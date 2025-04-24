"З-під руїн чути телефонні дзвінки": Клименко розповів останні новини про удар РФ по Києву

Вночі РФ вдарила по Києву. / © Associated Press

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Вночі армія РФ завдала потужного удару по Україні. Найбільше постраждав Київ. Загинуло щонайменше дев’ять осіб, а понад 70 - отримали травми.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

У столиці рятувальники працювали на 13 локаціях. Найбільше постраждав Святошинський район. Там триває розбір завалів зруйнованого будинку.

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“З-під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події”, - наголосив міністр внутрішніх справ.

За словами Клименка, на кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції.

Дата публікації 08:28, 24.04.25 Кількість переглядів 2 У Святошинському районі Києва жінка оплакує загиблу маму

Окрім того, очільник МВС повідомив, що близько 40 осередків займання ліквідовували рятувальники ДСНС цієї ночі в дев’яти регіонах. Цієї ночі під масованим комбінованим ударом РФ були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя. Зокрема, в Житомирській області російські війська завдали повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Постраждав 39-річний рятувальник.

Як повідомлялося, під завалами будинку, куди влучила ракета РФ, шукають людей. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.