«Дуже багато людей померло»: жителька Києва поділилась пережитим під час атаки

Киянка Тетяна, яка пережила нічну атаку на столицю / © скриншот з відео

Реклама

Мешканка Святошинського району Києва, який став епіцентром нічної російської атаки 24 квітня, поділилася пережитим. Тетяна зі сльозами на очах сказала, що загинуло багато людей, яких вона знала.

Про це жінка розповіла телеканалу «Ми — Україна».

«Двері всі повибивало. Все просто, що можна, зламалось. Ну квартира ціла, окей, класно, але там просто троща, нічого немає. Якщо чесно мені здається, що я вдарилась головою: таке трішки запаморочення і тошнота», — розповіла Тетяна.

Реклама

«Чекаємо, поки всі зберуться, щоб поїхати до рідні, привести себе трошки в порядок», — додала вона.

Журналістка сказала жінці: «Головне, що ви — жива». На це киянка відповіла: «Так, але дуже багато людей померло, яких знали. Сумно. І дуже страшно».

Тетяна також розповіла про особисту втрату: загинула родина друзів її брата. Тіла батька та маленької дівчинки вже знайшли, а їхню маму та ще одну дитину досі шукають — вони можуть бути під завалами.

Дата публікації 10:04, 24.04.25 Кількість переглядів 2 Жителька Києва поділилась пережитим під час атаки

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 24 квітня вдарила по Києву ракетами та безпілотниками. Зафіксовані численні руйнування. За останніми даними, загинули 9 людей, ще 70 постраждали.