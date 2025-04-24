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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Нічна атака в Києві завдала руйнувань Центральному палацу одружень

Попри завдані руйнування, співробітники РАЦС продовжують виконувати свої обов'язки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень

Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень. / © Міністерство юстиції України

Центральний палац одружень у Києві зазнав пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки, що сталася 24 квітня.

Про це стало відомо з повідомлення у соціальних мережах установи.

Внаслідок вибухової хвилі у будівлі вибито вікна та пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Попри завдані руйнування, співробітники Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) продовжують виконувати свої обов'язки. Прийом громадян ведеться у звичайному режимі, і всі основні послуги надаються в повному обсязі.

“Урочисті реєстрації тимчасово перенесено до інших відділів”, – зазначили в установі.

У повідомленнях також висловлюються співчуття родинам загиблих внаслідок нічної атаки.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі Києва через влучання російської ракети повністю зруйновано двоповерховий будинок. Там проживало 15 людей, знайшли лише шістьох.

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